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Spor

Gençlerbirliği'nde Konyaspor maçı hazırlıkları

Yeniakit Publisher
2020-06-09 19:07:27 -
Gençlerbirliği'nde Konyaspor maçı hazırlıkları

ANKARA (AA) - Gençlerbirliği, Süper Lig'in 27. haftasında 14 Haziran Pazar günü sahasında İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına iki günlük iznin ardından devam etti.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Antrenmana ısınma koşusuyla başlayan kırmızı-siyahlılar, daha sonra dar alanda top kapma oynadı.

Başkent ekibi, idmanın ana bölümünde ise dar alanda taktik çalışma gerçekleştirdi.

Sakatlığı bulunan Nadir Çiftçi, antrenmanda yer almadı.

17 yaşına giren Abdullah Şahindere için antrenmanın ardından pasta kesildi. Abdullah'a ilk dilimi altyapı takımlarından da arkadaşı olan Gökhan Altıparmak ikram etti.


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