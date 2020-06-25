Gençlerbirliği'nde Kasımpaşa maçı hazırlıkları
ANKARA (AA) - Gençlerbirliği, Süper Lig'in 29. haftasında 29 Haziran Pazartesi günü Kasımpaşa'yla sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki antrenmana kırmızı-siyahlıların ısınma hareketleri ve koordinasyon çalışmalarıyla başladığı belirtildi.
Antrenmanın dar alanda yapılan taktik çalışma ve çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.
Gençlerbirliği, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına yarın İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.