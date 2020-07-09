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Spor

Gençlerbirliği'nde Göztepe maçı hazırlıklarına devam etti

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 32. haftasında 11 Temmuz Cumartesi günü Göztepe'yle deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Yeniakit Publisher
2020-07-09 13:32:00 -
Gençlerbirliği'nde Göztepe maçı hazırlıklarına devam etti

Beştepe'deki İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana futbolcuların, ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi. Dar alanda oyun ve tam sahada pas çalışmasıyla devam eden antrenmanın, yarı alanda çift kale maçla sona erdiği ifade edildi.

Antrenmana tedavilerine devam edilen Kristoffer Nordfeldt, Fabricio Baiano, Yasin Pehlivan ve Floyd Ayite'nin katılmadığı kaydedildi.

Gençlerbirliği, Göztepe maçının hazırlıklarını yarın tesislerinde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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