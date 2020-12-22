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Spor Gençlerbirliği'nde Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıkları
Spor

Gençlerbirliği'nde Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıkları

Yeniakit Publisher
2020-12-22 15:17:16 -
Gençlerbirliği'nde Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıkları

ANKARA (AA) - Gençlerbirliği, Süper Lig'in 14. haftasında 24 Aralık Perşembe günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre başkent ekibi, günü tek antrenmanla geçirdi.

İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma hareketleri ve 5'e 2 top kapma oyunuyla başlayan kırmızı-siyahlılar, daha sonra pas çalışması yaptı.

Yaklaşık 1,5 saat süren idman, dar alanda yapılan çift kale taktik maçıyla sona erdi.

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