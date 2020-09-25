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Spor Gençlerbirliği'nde Beşiktaş maçı hazırlıkları
Spor

Gençlerbirliği'nde Beşiktaş maçı hazırlıkları

Yeniakit Publisher
2020-09-25 12:41:29 -
Gençlerbirliği'nde Beşiktaş maçı hazırlıkları

ANKARA (AA) - Gençlerbirliği, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre başkent ekibi, günü sabah saatlerinde yaptığı neşeli antrenmanla geçirdi.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Mert Nobre yönetiminde ısınma hareketleri ve taktik çalışmayla başlayan antrenman, son bölümde oynanan mini turnuvayla tamamlandı.

Dört takımdan oluşan turnuvayı, yeşil takım kazandı.

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