0553 313 94 23

Gençlerbirliği'nde 2. İbrahim Üzülmez dönemi başlıyor

Başkent ekibinde ikinci kez göreve getirilen İbrahim Üzülmez, Altay karşısında yeniden kırmızı-siyahlıların kulübesinde yer alacak.

09 Mart 2019 Cumartesi 13:01
Gençlerbirliği'nde 2. İbrahim Üzülmez dönemi başlıyor

Spor Toto 1. Lig'de zirve mücadelesi veren Gençlerbirliği'nde ikinci kez göreve getirilen teknik direktör İbrahim Üzülmez, yarın Altay karşısında yeni döneminin ilk maçına çıkacak.

Kırmızı-siyahlı takımın sezonun 25. haftasında Ankara Eryaman Stadı'nda Altay'ı konuk edeceği karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Maçı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Gençlerbirliği Kulübü yönetimi 24. haftada deplasmanda oynanan ve 0-0 sona eren Afjet Afyonspor maçının ardından teknik direktör Erkan Sözeri ile yolları ayırdı.

 

- Sözeri gitti Üzülmez geldi

 

Lider Abalı Denizlispor'un ardından 48 puanla ikinci basamakta yer alan başkent ekibi, Sözeri'den sonra takımın başına teknik direktör İbrahim Üzülmez'i getirdi.

İbrahim Üzülmez, kırmızı-siyahlılarda daha önce Spor Toto Süper Lig'in 2015-2016 sezonunda görev aldı.

Onursal başkan merhum İlhan Cavcav, Gençlerbirliği'ni sezonunun ilk yarısını 13 puanla tamamladığı dönemde Üzülmez'e emanet etti.

Başkent ekibi Üzülmez yönetiminde başarılı bir performans sergileyerek sezonu 45 puanla 10. sırada tamamladı.

İlhan Cavcav'dan sonra Gençlerbirliği Kulübünün başkanı olan oğlu Murat Cavcav da Üzülmez ile çalışmayı tercih etti.

Duayen başkan Cavcav'ın kümede tutsun diye takımın başına getirdiği Üzülmez, bu kez şampiyonluk hedefiyle başkent ekibinde görev alacak.

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 13:01
  1. Denizli
  2. Ankara
  3. Afyon
  4. 25. hafta
  5. Altay
  6. Futbol
  7. Gençlerbirliği
  8. Spor Toto 1. Lig
  9. Teknik direktör İbrahim Üzülmez

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tamamlayıcı tıp araştırmalarında gönüllü hakları belirlendi
    1. Tamamlayıcı tıp araştırmalarında..
    2. SANKO Okullarında çocuk psikolojisi..
    3. Teröristbaşı, kendi topuğuna sıkıyor!..
    4. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp..
    5. Cumhur İttifakı adayı Çetin Nazik,..
    6. Sivas’ta kayak sezonu devam ediyor
    7. Virajı alamayan kamyonetin devrilme..
    8. Öğrenciler tasarladıkları robotları..
    9. Sason’da karla mücadele çalışmaları..
    10. Galatasaray, Antalyaspor..
    11. Kayserispor, Çaykur Rizespor maçına..
    12. Milletvekili Çavuşoğlu: "Hükûmetin..
    13. Tamamını geri ödedi... 400 milyon..
    14. Başkan Özakcan çalışan kadınları..
    15. Kardemir Karabükspor'da Mehmet Yüksel..
    16. Hikmet Karaman’ın doğum günü kutlandı
    17. Hakkari’de Cumhurbaşkanı Erdoğan..
    18. Suriye’deki tutuklu kadın ve..
    19. Pazaryeri’nde Hanımlar Lokali açıldı
    20. Zeytinci kursiyerler sertifikalarını..
    21. TEI’nin ’Havacı kadınlar buluşması’..
    22. Fenerbahçeli futbolcu kadrodan çıkarıldı
    23. AK Parti’li Özhaseki ve Veysel Tiryaki..
    24. Rektör Gören: Toplumda kadına şiddet..
    25. Bakan Bekir Pakdemirli’den Kütahyalı..
    26. Memur-Sen’den kadınlar için..
    27. Beşiktaş ile Konyaspor arasında 36...
    28. Hatayspor, Eskişehirspor maçının..
    29. Kaymakam Arslan’dan TCG Kaş’a ziyaret
    30. Efeler Belediyesi İncedal’ın hayalini..
    İngilizler Başkan Erdoğan'a akıl vermeye kalktı!
    İngilizler Başkan Erdoğan'a akıl vermeye kalktı!
    Alper Taş'tan Saadet'e 'Çağlar Cilara' tepkisi: Çocuğun ekmeğiyle oynadınız!
    Alper Taş'tan Saadet'e 'Çağlar Cilara' tepkisi: Çocuğun ekmeğiyle oynadınız!
    Türkiye neden S-400 satın alıyor? İşte 10 soruda tüm merak edilenler
    Türkiye neden S-400 satın alıyor? İşte 10 soruda tüm merak edilenler
    Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı
    Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı
    Gizli proje ortaya çıktı... Ve test edildi
    Gizli proje ortaya çıktı... Ve test edildi

    Günün Karikatürü

    9 Mart 2019
    Trump rahat durmuyor! Türkiye ek 63 milyon dolar ödeyecek!
    Trump rahat durmuyor! Türkiye ek 63 milyon dolar ödeyecek!
    Adliyenin UYAP faresi CHP'li belediye personeli çıktı
    Adliyenin UYAP faresi CHP'li belediye personeli çıktı