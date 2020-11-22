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Spor Gençlerbirliği, yenilenme çalışması yaptı
Spor

Gençlerbirliği, yenilenme çalışması yaptı

Yeniakit Publisher
2020-11-22 13:34:34 -
Gençlerbirliği, yenilenme çalışması yaptı

ANKARA (AA) - Süper Lig'in 9. haftasında dün Fenerbahçe'ye 5-1 kaybeden Gençlerbirliği, yenilenme antrenmanı gerçekleştirdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, dün oynanan maçta süre alan oyuncular günü koşu çalışmasıyla tamamladı.

İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, diğer grupta yer alan futbolcular ise pas koordinasyon çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç oynadı.

Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. turunda 24 Kasım Salı günü Misli.com 2. Lig ekibi Kırşehir Belediyespor'u konuk edecek.


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