Gençlerbirliği-Tuzlaspor maç sonucu:
TFF 1.Lig'in 5.hafta maçları oynanıyor. Futbolseverler Gençlerbirliği-Tuzlaspor maçının kaç kaç bittiğini araştırıyor. Peki, Gençlerbirliği-Tuzlaspor maçı ne oldu?
1.Lig'de 5.hafta maçları oynanıyor. Gençlerbirliği ile Tuzlaspor karşılaştı. Peki, maç kaç kaç bitti?
Gençlerbirliği-Tuzlaspor maç sonucu:
Tuzlaspor deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti. Tuzlaspor'un gollerini 70'de Yahaya ve 90+6'da Adeniyi kaydetti. Gençlerliği'nin tek golünü ise 88'de Gökhan Gül attı.