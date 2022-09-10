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Spor Gençlerbirliği-Tuzlaspor maç sonucu:
Spor

Gençlerbirliği-Tuzlaspor maç sonucu:

TFF 1.Lig'in 5.hafta maçları oynanıyor. Futbolseverler Gençlerbirliği-Tuzlaspor maçının kaç kaç bittiğini araştırıyor. Peki, Gençlerbirliği-Tuzlaspor maçı ne oldu?

Yeniakit Publisher
2022-09-10 21:34:00 - 2022-09-10 22:02:50
Gençlerbirliği-Tuzlaspor maç sonucu:

1.Lig'de 5.hafta maçları oynanıyor. Gençlerbirliği ile Tuzlaspor karşılaştı. Peki, maç kaç kaç bitti?

Gençlerbirliği-Tuzlaspor maç sonucu:

Tuzlaspor deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti. Tuzlaspor'un gollerini 70'de Yahaya ve 90+6'da Adeniyi kaydetti. Gençlerliği'nin tek golünü ise 88'de Gökhan Gül attı.

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