Gençlerbirliği Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez: Lafla, konuşarak şampiyon olunmaz

1. Lig'in 27. haftasında Boluspor ile 1-1 berabere kalan Gençlerbirliği'nin teknik direktörü İbrahim Üzülmez, "Lafla, konuşarak şampiyon olunmaz. Şampiyonluk için mücadele etmeniz, acı çekmeniz lazım." dedi.

''Lafla, konuşarak şampiyon olunmaz''

Üzülmez, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, 9 kişi tamamladıkları karşılaşmada oldukça zorlandıklarını belirterek, "Özellikle ikinci yarıda eksik kaldıktan sonra oyuncularım çok iyi mücadele etti. Çok şampiyonluk yaşamış biri olarak söylüyorum: Lafla, konuşarak şampiyon olunmaz. Şampiyonluk için mücadele etmeniz, acı çekmeniz lazım. Maçtan sonra çok eksik ve cezalımız olacak. Giresunspor ile deplasmanda oynayacağız. O maçta da ancak mücadele edersek kazanabiliriz." ifadelerini kullandı.

Hakem Çağdaş Altay'ın performansına da değinen Üzülmez, "Kırmızı kartlarda çok rahattı. Ancak penaltı pozisyonlarında bu kadar rahat karar vermedi. Şampiyonluğa oynayan bir takımın maçına daha tecrübeli hakemler atanabilir. Ama biz bunlara bakmadan çalışacağız ve şampiyonluk için mücadele edeceğiz." yorumunu yaptı.