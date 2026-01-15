  • İSTANBUL
Spor

Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanlığına Mithat Akar aday oldu

Yeniakit Publisher
Selma Savcı
Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanlığına Mithat Akar aday oldu

Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanlığına aday olduğunu İş adamı Mithat Akar açıkladı.

Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanlığına aday olduğunu İş adamı Mithat Akar açıkladı.

Cumhuriyetle yaşıt, Türk futbolunun ulu çınarı Gençlerbirliği’mizin; Taş Mektep’ten gelen köklü mirasını, merhum İlhan Cavcav’ın simgeleşen vizyonunu ve ruhunu yeniden ayağa kaldırma zamanı gelmiştir.

Gençlerbirliği’ni yeniden yetiştirici kulüp kimliğine kavuşturmak, altyapısı güçlü, sahada rekabetçi, ekonomik olarak bağımsız, şeffaf ve sürdürülebilir bir yapıya ulaştırmak en temel hedefimizdir.

Kulübümüzün eski görkemli günlerine yeniden dönmesi, camia içinde birlik ve beraberliğin yeniden tesis edilmesi, Gençlerbirliği’nin adının yeniden gururla anılması için sorumluluk almaktan kaçınmıyorum.

Bu hedef ve inançla, 17 Ocak Cumartesi günü gerçekleştirilecek Olağanüstü Seçimli Genel Kurulda Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanlığına aday olduğumu kamuoyuna saygıyla ilan ediyorum.

Gençlerbirliği, yeniden kendi değerleriyle ayağa kalkacaktır.

Mithat Akar:
Gençlerbirliği Spor Kulübü.
Başkan Adayı.

