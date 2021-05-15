  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İngiltere'de mutasyon paniği! Yalan olabilir
Rusya'ya karşı harekete geçtiler! Yeni bir askeri kuvvet kuruluyor
Bakanlık duyurdu! 499 bin öğretmene aşı randevusu verildi
Hamas "felaket olacak" deyip duyurdu
Spor Gençlerbirliği kritik sınavda
Spor

Gençlerbirliği kritik sınavda

Trabzonspor, Süper Lig’in 42. ve son haftasında bugün Gençlerbirliği’ni konuk edecek.

Yeniakit Publisher
2021-05-15 11:26:00 -
Gençlerbirliği kritik sınavda

Ligde 68 puanda bulunan ve 4. sırayı garantileyen bordo-mavililer, 38 puanla 20. sırada yer alarak ligde kalma mücadelesi yapan rakibi ile sezonun son maçına çıkacak. Trabzonspor ile Gençlerbirliği, Medical Park Stadı’nda bugün yapacakları maçla ligde 72. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 71 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 40-12 üstünlüğü bulunuyor. Taraflar 19 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bolton'dan Rusya çağrısı: Oradaki varlığını sona erdirmeliyiz
Dünya

Bolton'dan Rusya çağrısı: Oradaki varlığını sona erdirmeliyiz

Ruya hakkında açıklamalarda bulunan Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Washington’a Abhazya ve Güney Osetya'da Rusya'ya karşı k..
Dikkat çeken iddia: Ateşkes görüşmeleri başladı!
Dünya

Dikkat çeken iddia: Ateşkes görüşmeleri başladı!

Lübnan'daki Hamas temsilcisi Ahmed Abdel-Hadi Al-Mayadeen'in 'Ateşkes görüşmeleri başladı' diye açıklama yaptığı iddia edildi.

ABD'den mide bulandıran Filistin yalanı
Dünya

ABD'den mide bulandıran Filistin yalanı

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının "meşru müdafaa" olduğu yalanını yineledi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay