Gençlerbirliği kritik sınavda
Trabzonspor, Süper Lig’in 42. ve son haftasında bugün Gençlerbirliği’ni konuk edecek.
Ligde 68 puanda bulunan ve 4. sırayı garantileyen bordo-mavililer, 38 puanla 20. sırada yer alarak ligde kalma mücadelesi yapan rakibi ile sezonun son maçına çıkacak. Trabzonspor ile Gençlerbirliği, Medical Park Stadı’nda bugün yapacakları maçla ligde 72. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 71 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 40-12 üstünlüğü bulunuyor. Taraflar 19 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı.