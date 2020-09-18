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Spor Gençlerbirliği, Konyaspor'u konuk edecek
Spor

Gençlerbirliği, Konyaspor'u konuk edecek

Yeniakit Publisher
2020-09-18 09:45:51 -
Gençlerbirliği, Konyaspor'u konuk edecek

ANKARA (AA) - Gençlerbirliği, Süper Lig'in 2. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayacak.

Eryaman Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.

Başkent temsilcisi, ilk maçında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'a 2-0 yenilerek sezona kötü başlamıştı.

Kırmızı-siyahlılar, ilk haftayı maç yapmadan geçen İtitifak Holding Konyaspor'u mağlup ederek moral bulmak istiyor.

Gençlerbirliği'nin 39 yaşındaki çalıştırıcısı Mert Nobre de teknik direktörlük kariyerindeki ilk galibiyetini elde etmeyi amaçlıyor.

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