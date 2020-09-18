Gençlerbirliği, Konyaspor'u konuk edecek
ANKARA (AA) - Gençlerbirliği, Süper Lig'in 2. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayacak.
Eryaman Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.
Başkent temsilcisi, ilk maçında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'a 2-0 yenilerek sezona kötü başlamıştı.
Kırmızı-siyahlılar, ilk haftayı maç yapmadan geçen İtitifak Holding Konyaspor'u mağlup ederek moral bulmak istiyor.
Gençlerbirliği'nin 39 yaşındaki çalıştırıcısı Mert Nobre de teknik direktörlük kariyerindeki ilk galibiyetini elde etmeyi amaçlıyor.