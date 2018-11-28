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Gençlerbirliği-Karabükspor maçının yeri değişti!

Gençlerbirliği'nin-Kardemir Karabükspor maçı Osmanlı Stadının zemininde yapılan bakım çalışması nedeniyle Eskişehir'de oynanacak.

28 Kasım 2018 Çarşamba 21:50
Gençlerbirliği-Karabükspor maçının yeri değişti!

1. Ligde 1 Aralık Cumartesi günü oynanacak olan Gençlerbirliği-Kardemir Karabükspor karşılaşması, Eskişehir'de oynanacak.

Başkent temsilcisinden yapılan açıklamada, "1 Aralık'ta saat 16.00'da Osmanlı Stadı'nda oynanması planlanan Gençlerbirliği-Kardemir Karabükspor maçı, Osmanlı Stadının zemininde yapılan bakım çalışması nedeniyle aynı tarih ve saatte Yeni Eskişehir Stadı'na alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

 

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 21:50
  1. Kardemir Karabükspor
  2. Gençlerbirliği
  3. Karabükspor
  4. Eskişehir

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