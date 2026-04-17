Gençlerbirliği ile Galatasaray 100. kez karşı karşıya

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, yarın saat 20.00'de Eryaman Stadyumu'nda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Ligde sarı-kırmızılılar 21 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle aldığı 68 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Kırmızı-siyahlılar ise 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 16 mağlubiyet sonucunda topladığı 25 puanla 15. sırada yer alıyor.

Geçtiğimiz hafta evinde Kocaelispor ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yolunda önemli kayıp yaşayan Galatasaray, Gençlerbirliği karşısında hata yapmak istemiyor. Sarı-kırmızılılar, Ankara ekibi karşısında galip ayrılıp, gelecek hafta evinde oynayacağı Fenerbahçe derbisine lider çıkma hedefinde.

100. randevu

Gençlerbirliği ile Galatasaray, Süper Lig'de bugüne kadar 99 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 55 kez sahadan galip ayrılırken, kırmızı-siyahlılar ise 23 defa rakibini mağlup etmeyi başardı. 21 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Ligde İstanbul ekibinin 175 golüne, Ankara temsilcisi 103 golle yanıt verdi.

Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray, 3-2'lik skorla kazandı.

Deplasman karnesi

Galatasaray, ligde bu sezon deplasmanda 14 maça çıktı. Sarı-kırmızılılar bu maçlarda 10 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 31 puan topladı. Aslan bu sezon ligdeki tüm yenilgilerini dış sahada alırken, bu süreçte Kocaelispor, Konyaspor ve Trabzonspor'a kaybetti.

Ligin en golcü ve en az gol yiyen takımı

Galatasaray, Süper Lig’de hem hücum hem de savunma istatistiklerinde zirvede yer alıyor. Sarı-kırmızılılar ligde çıktığı 29 karşılaşmada rakip fileleri 67 kez havalandırdı ve ligin en golcü takımı olarak yer alıyor. Aslan ayrıca 22 golle de en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor.

15 farklı futbolcu gol attı

Galatasaray’da ligde 15 farklı futbolcu gol sevinci yaşadı. Sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi 13, Victor Osimhen 12, Leroy Sane ve Barış Alper Yılmaz 7'şer, Gabriel Sara ve Yunus Akgün 5'er, Eren Elmalı 3, İlkay Gündoğan, Wifried Singo ve Lucas Torreira 2’şer, Mario Lemina, Sacha Boey, Davinson Sanchez, Roland Sallai, ve Renato Nhaga da 1'er gol attı. Ayrıca Fatih Karagümrük'ten Fatih Kurucuk, Kayserispor'dan Aaron Opoku, Eyüpspor'dan Jerome Onguene ve Göztepe'den de Allan, Galatasaray maçlarında kendi kalesine gol attı.

Osimhen'in görev alması bekleniyor

Galatasaray'da takımla çalışmalara başlayan Nijeryalı Victor Osimhen'in, Gençlerbirliği karşılaşmasında görev alması bekleniyor. Osimhen, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında deplasmandaki Liverpool maçında kolu kırıldığı için ameliyat edilmişti. Nijeryalı futbolcunun Gençlerbirliği maçında kolunda özel koruyucu aparat ile oynaması bekleniyor.

Eren Elmalı sarı kart sınırında

Galatasaray'da Gençlerbirliği maçı öncesinde bir futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Sarı-kırmızılılarda Eren Elmalı, müsabakada sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta RAMS Park'taki Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

Okan Buruk ile Volkan Demirel, 6. kez rakip

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, bugüne kadar 5 kez rakip oldu. Bu maçlarda Buruk, sarı-kırmızılıları çalıştırırken, Demirel ise Hatayspor, Bodrum FK ve Gençlerbirliği'nin başındaydı. Oynanan 5 müsabakadan Okan Buruk'un takımları 4, Volkan Demirel'in ekipleri ise 1 kez sahadan 3 puanla ayrıldı.

Batuhan Kolak düdük çalacak

Gençlerbirliği ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Batuhan Kolak yönetecek. Kolak'ın yardımcılıklarını Furkan Ürün ile Osman Gökhan Bilir yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ayberk Demirbaş olacak.