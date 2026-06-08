Feyenoord’dan flaş Robin van Persie kararı!
Hollanda Eredivisie ligi ekiplerinden Feyenoord, teknik direktör Robin van Persie ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Hollanda Eredivisie ligi ekiplerinden Feyenoord, teknik direktör Robin van Persie ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Feyenoord’da teknik direktör Robin van Persie dönemi resmen sona erdi.
Kulüpten yapılan açıklamada, beklentilerin karşılanamaması dolayısıyla Hollandalı teknik adamla yolların ayrıldığı belirtilerek, "Yeni sezona yeni bir teknik direktörle başlamanın daha iyi olacağı sonucuna vardık." ifadeleri kullanıldı.
Feyenoord, Hollanda 1. Futbol Ligi'ni 65 puanla ikinci sırada tamamlamıştı ve Şampiyonlar Ligi’ne direk katılmaya hak kazanmıştı.
Robin van Persie, 2015-2018 yılları arasında Fenerbahçe’de futbol oynamıştı.
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