Koç ile ilişkilerini kesen şirketlerin sayısı artıyor! İlaldı Grup da Koç Holding ile ticari ilişkileri kesme kararı aldı!
Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç’ın Kürt kadınlarını aşağılayan yakışıksız fıkrası ile başlayan tepkiler sürerken, iş dünyasından da Koç Holding ile ticari ilişkilerini kesenlerin sayısı artıyor.
Ziver Holding ve Üzeyiroğlu Şirketler Grubu’nın Koç Holding ile ticari ilişkilerini kesme açıklamasının ardından İlaldı Grup’tan da benzer bir açıklama geldi.
İlaldı Grup Yönetim Kurulu Başkanı Arda İlaldı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; “Yapılan tüm görüşmeler neticesinde; Grubumuz bünyesindeki şirketlerin Koç Holding’e bağlı şirketlerle tüm ticari ilişkisinin kesilmesi kararı alınmıştır” mesajını paylaştı.
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