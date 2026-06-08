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Yerel Boğazına kaçan şeker kabusu oldu! Polis memurundan hayati müdahale
Yerel

Boğazına kaçan şeker kabusu oldu! Polis memurundan hayati müdahale

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
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Osmaniye’de nefes borusuna şeker kaçan bakkal Hüseyin Taşlık, alışveriş için iş yerine gelen polis memurunun uyguladığı Heimlich manevrasıyla kurtuldu. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, önceki gün saat 15.30’da Kurtuluş Mahallesi’nde meydana geldi. Mahallede bakkal işleten Hüseyin Taşlık’ın ağzındaki şeker nefes borusuna kaçtı. Bu sırada müşteri olarak iş yerinde bulunan polis memuru, nefes almakta güçlük çeken Taşlık’ın durumunu fark edip hemen müdahalede bulundu. Önce Hüseyin Taşlık’ın sırtına vurarak şekeri çıkarmaya çalışan polis memuru, sonuç alamayınca Heimlich manevrası uyguladı. Yapılan müdahale sonrası Taşlık’ın nefes borusuna kaçan şeker çıktı. Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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