Gençlerbirliği, Flavio da Silva Ramos’u transfer etti Gençlerbirliği, Brezilyalı futbolcu Flavio da Silva Ramos’u satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadrosuna kattı.

Gençlerbirliği, Brezilyalı futbolcu Flavio da Silva Ramos’u satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadrosuna kattı.

Yeni sezon için transfer çalışmalarına devam eden Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Portekiz’in Feirense takımında forma giyen savunma oyuncusu Flavio da Silva Ramos ile 1 yıllık sözleşmeye imzaladı. Başkent ekibi, Ramos’u satın alma opsiyonuyla kiralayarak kadrosuna kattı.

1994 yılında Brezilya’da doğan futbolcu kariyerine Nautico’da başladı. Daha sonra yine ülkesinde Paysandu forması giyen stoper, son olarak geçtiğimiz yıl Portekiz’de Feirense ile sezonu tamamladı.

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