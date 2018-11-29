Gençlerbirliği "cebini yeniden doldurma" peşinde





ANKARA (AA) - MUSA SAMUR - Spor Toto 1. Lig'de 11 maçlık yenilmezlik serisinin ardından 2 maçta kaybeden Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Erkan Sözeri, "Puan farkımız var, sadece cepten yedik. Bundan sonra tekrar cebimizi doldurmak istiyoruz." dedi.

Erkan Sözeri, kırmızı-siyahlı takımın hanesine 11 maçta 31 puan yazdırdıktan sonra deplasmanda üst üste oynadığı maçlarda Balıkesirspor Baltok (3-1) ve İstanbulspor'a (2-0) kaybetmesine ilişkinbu haftaki Kardemir Karabükspor karşılaşması öncesi AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Başkent ekibinin sahadan puansız ayrıldığı karşılaşmaları "kaza" olarak nitelendirdiklerini dile getiren Sözeri, "Beklemediğimiz mağlubiyetler aldık, hatta beklemediğimiz goller yedik. Bizdeyken kaptırdığımız toplardan ya da oyunu yönetirken kalemizde goller gördük. Futbolda var bunlar. Önemli olan, biz ne yapıyoruz, oynuyor muyuz, saha içinde duruşumuz ne? Biz bunlara bakıyoruz." diye konuştu.

Balıkesir deplasmanında konsantrasyon problemi yaşadıklarını, İstanbulspor maçındaysa motivasyonlarının yüksek olmasına karşın sonuca gidemediklerini aktaran Sözeri, "Topu içeriye atamadığınız zaman bu sonuçlar oluyor. Şimdiye kadar hep attık, inşallah bundan sonra da atacağız." ifadelerini kullandı.





- "Aynı hedefe gideceğiz"





Erkan Sözeri, kırmızı-siyahlı takımın 14. haftada Kardemir Karabükspor ile Eskişehir'de oynayacağı maçı kazanarak yeniden çıkışa geçeceklerini savundu.

"Bunlardan ders çıkaracağız, bizim hedefimiz zaten belli ve hala lideriz." diyen Sözeri, şöyle devam etti:

"Puan farkımız var, sadece cepten yedik. Bundan sonra tekrar cebimizi doldurmak istiyoruz. Hiç panik yok. Aslında öyle bir panik havası da yok. Camiada da asla endişe falan olmasın. Aynı hedefe odaklanıp yolumuza devam edeceğiz ve bu haftadan sonra çıkışımıza tekrar başlayacağız."





- "Asla bir kaza daha yaşamak istemiyoruz"





Karabük temsilcisiyle oynayacakları maçın ardından sezonun ilk devresini Denizlispor, Gazişehir Gaziantep ve Adana Demirspor karşılaşmalarıyla tamamlayacaklarına dikkati çeken Sözeri, "Devre sonunda 3 zorlu maç yapacağız ama zor maçlarda daha iyi oynadığımızı futbolcularımız Bolu'da gösterdi." yorumunu yaptı.

Çekindikleri takım olmadığını vurgulayan Sözeri, "O günkü şartlar, o gün girdiğiniz ya da verdiğiniz pozisyonlar önemli. Dolayısıyla biz Kardemir Karabükspor maçını çok önemsiyoruz, yani asla bir kaza daha yaşamak istemiyoruz. Karabükspor'u 10 kişi kalmasına karşın Balıkesirspor zor yendi." ifadelerini kullandı.

Osmanlı Stadı'ndaki zemin problemi nedeniyle Karabük ekibiyle Eskişehir'de karşılaşacaklarını ve bu durumun da kırmızı-siyahlı takım için avantaj olduğunu dile getiren Sözeri, şunları kaydetti:

"Belki taraftarımız yanımızda çok fazla sayıda olamayacak ama onların gönülleri hep bizimle. İyi bir sahada oynayacağız. Osmanlı Stadı'nda oynasak biraz daha zor olabilirdi. Orada da zor olacak ama burada en azından golü bulana kadar zemin de zorlayacaktı. Çünkü koşan, mücadele eden, genç bir Karabükspor var. Bu nedenle zeminin iyi olmasının bize avantaj sağlayacağını düşünüyorum."

"Sezonun ilk devresini şu puanla kapatacağız." şeklinde bir hesap yapmadıklarını vurgulayan Erkan Sözeri, "Maç maç bakıyoruz ama şu bir gerçek; şu anda gözüken Denizlispor, Gazişehir Gaziantep ve Adana Demirspor bizim rakibimiz pozisyonunda. Karabükspor maçını inşallah hayırlı bir şekilde geçelim... Şimdiden şunu söyleyebilirim, o maçları kayıpsız atlatırsak zaten işin büyük bir bölümünü görmüş oluruz." diyerek sözlerini tamamladı.



