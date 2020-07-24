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Spor

Gençlerbirliği, Beşiktaş maçına hazır

Yeniakit Publisher
2020-07-24 19:33:35 -
Gençlerbirliği, Beşiktaş maçına hazır

ANKARA (AA) - Gençlerbirliği, Süper Lig'in 34. ve son haftasında yarın sahasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre başkent ekibi, sezonun son antrenmanını gerçekleştirdi.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde yapılan antrenmana ısınma hareketleri ve dar alanda oyun ile başlayan futbolcular, daha sonra jokerli çift kale maç oynadı.

Sakatlıkları bulunan Bogdan Stancu, Kristoffer Nordfeldt, Yasin Pehlivan, Nadir Çiftçi, Sefa Yılmaz, Ömer Alper Tatlısu ve Fabricio Baiano antrenmana katılmadı.

Öte yandan, antrenman öncesi teknik ekip ve futbolcular, kulübün eski başkanlarından Hasan Şengel'e ismine özel hazırlanan imzalı Gençlerbirliği forması hediye etti.

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