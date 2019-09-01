Gençlerbirliği Başakşehir maçı kaç kaç bitti? Gençlerbirliği Başakşehir maç sonucu Gençlerbirliği Başakşehir Süper Lig'in 3. haftasında karşı karşıya geldi. Gençlerbirliği Başakşehir maçı kaç kaç bitti? Gençlerbirliği Başakşehir maç sonucu

Gençlerbirliği Başakşehir Süper Lig'in 3. haftasında karşı karşıya geldi. İşte, mücadelenin tüm ayrıntıları. Süper Lig'in 3. haftasında Gençlerbirliği ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. İşte, Gençlerbirliği Başakşehir maçının tüm detayları... MAÇ SONUCU: 1-2 Dk.36 Sio, Dk.90 / Dk.Demba Ba (pen), Dk.90 Visca MAÇTAN DAKİKALAR 3. dakikada orta sahada topla buluşan İrfan Can’ın ceza sahasına yaklaşıp yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Diallo’dan geri döndü. 13. dakikada ceza sahasına giren Crivelli, Halil İbrahim’in müdahalesi sonucunda yerde kalınca hakem Cüneyt Çakır penaltıyı noktasını gösterdi. VAR uyarısı sonrası pozisyonu izleyen Çakır penaltıyı iptal ederek Crivelli’ye sarı kart gösterdi. 28. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Stancu’nun vuruşunda top filelerle buluştu. Hakem Cüneyt Çakır VAR uyarısı sonrasında yaptığı incelemenin ardından golü iptal ederek ofsayt kararı verdi. 36. dakikada sağ kanattan Sessegnon pasında topla buluşan Sio’nun şutu direğe çarparak ağlara gitti. 1-0

Gençlerbirliği-Başakşehir Stat: Eryaman Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun Gençlerbirliği: Diallo, Erdem, Flavio, Fabrıcıo, Halil, Sio, Sessegnon, Zargo Toure, Berat, Candeıas, Stancu Medipol Başakşehir: Mert, Caisara, Mehmet Topal, Ponck, Aziz Behiç, Azubuike, İrfan Can Kahveci, Edin Visca, Robinho, Arda, Crivelli Goller: Sio (dk. 36) (Gençlerbirliği) Sarı kartlar: Enzo Crivelli, Fabricio, Berat (Gençlerbirliği), Arda (Medipol Başakşehir)

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