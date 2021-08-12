Gençler yazılımcı olmak için yarışıyor

Pandeminin hem sosyal hem de ekonomik hayatı dönüştürdüğünü gören lisans ile ön lisans öğrencileri, mezunları yazılım ve web tasarımı eğitimi almak için yarışıyor.

Veri analisti aranıyor

Covid-19’la mücadele döneminde ürün ticaretinin dijital ortama taşınası, firmaları veri analisti, sistem mühendisi ve sosyal medya danışmanı aramaya itiyor. Gençler de bu durum karşısında yazılım ile donanım eğitimi alıyor. Hükümet, mobil operatörler ve üniversiteler ise peş peşe yazılım kursları açıyorlar. Örneğin Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ’1 Milyon Yazılımcı’ eğitim programına start verildi. 2020-2023 dönemini kapsayan program ilgi görüyor. ‘1 Milyon Yazılımcı’ dahilinde gençlere algoritma, büyük veri ve oyun programlama dahil pek çok konuda eğitim veriliyor.

Operetörler de aktif

Mobil operatörler de yazılımcı yetiştiriyorlar. Turkcell, ‘Geleceği Yazanlar’ projesiyle dikkat çekiyor. Proje çerçevesinde yazılımcı adaylarına bin 600 sayfa doküman, örnek uygulamalar ile eğitim videoları sunuluyor ayrıca önemli çalışmalar tanıtılıyor. Türk Telekom da ‘Start’ programıyla ön planda. Programla gençlerin yazılım üretmelerinin ve sergilemelerine imkân tanınıyor. Üniversiteler, kodlama eğitimi konusunda iddialılar. İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ile Selçuk Üniversitesi; peş peşe eğitim programları açıyor ve pek çok gence umut oluyor.

Rekabet devam ediyor

Kariyer danışmanları, gençlerin bilişim sektöründe yer almaya iştahlı olduklarını kaydediyor. Covid-19’dan ötürü atıl durumda olan on binlerce lisans ile ön lisans mezununun yazılımcı ya da analist olmak için kıran kırana yarıştığını kaydeden aynı danışmanlar, “Geleceği dijitalde görenlerin adedi giderek artıyor” ifadesini kullanıyor.

İşte geleceğin meslekleri

Ön lisans ve lisans öğrenimi görecek gençler, geleceğin mesleklerini araştırmaya başladı. Gençlere iyi bir gelir ve kariyer vaat eden mesleklerden öne çıkanlar şöyle:

Veri analistliği,

Yazılımcılık,

Web tasarımcılığı,

Grafikerlik,

Sistem mühendisliği,

Makine mühendisliği,

Doktorluk,

Hemşirelik,

Psikologluk,

Sosyologluk,

Öğretmenlik,

Çocuk bakıcılığı,

Avukatlık,

Pilotluk,

Kargoculuk,

Tur operatörlüğü,

Otelcilik,

Aşçılık,

Restorancılık,

Marka danışmanlığı,

Satış temsilciliği.

Tekstil Mühendisliği’ni tercih eden iki kere kazanıyor

Tekstil Mühendisliği’ni tercih eden üniversite adaylarına önemli imkânlar sunuluyor. ‘Tercihim Tekstil Mühendisliği Projesi’ kapsamında asgari ücret tutarında karşılıksız burs veriliyor. Ayrıca staj programı başlatılıyor. İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) ile İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) öncülüğünde 2019’da başlatılan ‘Tercihim Tekstil Mühendisliği’ projesi üçüncü yılında öğrencilere destek olmaya devam ediyor. Nitelikli gençlerin sektöre kazandırılması amacıyla sürdüren burs ve istihdam projesi, Tekstil Mühendisliği bölümünün doluluk oranlarını yüzde 42’den yüzde 86’ya yükseltti. ‘Tercihim Tekstil Mühendisliği Projesi’nden 200’e yakın öğrenci yararlanıyor.