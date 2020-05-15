  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sakarya'da maskesiz sokağa çıkmak yasak mı? 4 ilde maskesiz sokağa çıkma yasağı!

Eski hakem Erman Toroğlu: Futbolcuların eşleri AVM'de geziyor

NUN Okulları'ndan korona günlerinde Öz'e yolculuk için 14 öneri

Kamuda idari izin bitti mi, ne zaman bitecek? İdari izin genelgesi detayları neler? İşte genelge maddeleri...

Sergen Yalçın'ın test sonucu belli oldu
için kalan
Aktüel

Gençler uzun aradan sonra tekrar meydanlarda

Denizli’de yaklaşık 2 aydır sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 15-20 yaş aralığındaki gençler, 11.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 13:05:28 -
Gençler uzun aradan sonra tekrar meydanlarda

Denizli’de yaklaşık 2 aydır sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 15-20 yaş aralığındaki gençler, 11.00 ile 15.00 saatleri arası izinli olarak sokağa çıktı. Saatin 11.00 olmasıyla cadde ve sokakları dolduran gençlerin bir kısmı park ve bahçelere gitti.


Türkiye’de korona virüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 2 aydır 15-20 yaş aralığındaki gençlerin sokağa çıkma kısıtlaması bulunuyor. 65 yaş ve üstü ile 0-14 yaş aralığındaki çocukların ardından meydanları bu kez 15-20 yaş arası gençler doldurdu. 11.00 ve 15.00 saatleri arasında izinli olan gençler, izin saatinin başladığı ilk dakikalarda sokaklara akın etti. Uzun süredir sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı dışarıya çıkamayan gençlerin arkadaşları ile ilk buluşma anlarındaki sevinç ve mutlulukları ise yüzlerine yansıdı. Birçok gencin giyim ve kozmetik mağazalarının önünde kuyruk oluşturması dikkat çekti.


Yaklaşık 3 aydır sokağa çıkmadığını belirten Yiğit Yetim, “Yaklaşık 3 aydır dışarı çıkmıyordum. Evde zaman geçmiyordu açıkçası. Evdeyken kendimi çoğunlukla yemek yapmaya verdim. Böyle farklı farklı hobiler edindim. Bugün ise öncelikle arkadaşımın doğum gününü kutlayacağım. Sonra da belki dayımla vakit geçiririm” dedi.


Bir diğer genç ise yaklaşık 40 gündür dışarıya çıkmadığını belirterek, “Evde zaman geçmiyordu. Resim, kitap, müzik ve resim çiziyordum. Genellikle yatarak geçiriyordum. Onun dışında üniversite ödevlerimi hazırladım. Bugün ise arkadaşlarımla voleybol oynamaya geldik, biraz zaman geçirerek eğleneceğiz. Dışarıyı özledim ama bir yandan da korkunç geliyor, herkes dışarıda. Neredeyse kimse sosyal mesafeye dikkat etmiyor. İnşallah korona olmadan eve dönerim diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı