Gençler uzun aradan sonra tekrar meydanlarda

Denizli’de yaklaşık 2 aydır sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 15-20 yaş aralığındaki gençler, 11.00 ile 15.00 saatleri arası izinli olarak sokağa çıktı. Saatin 11.00 olmasıyla cadde ve sokakları dolduran gençlerin bir kısmı park ve bahçelere gitti.

Türkiye’de korona virüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 2 aydır 15-20 yaş aralığındaki gençlerin sokağa çıkma kısıtlaması bulunuyor. 65 yaş ve üstü ile 0-14 yaş aralığındaki çocukların ardından meydanları bu kez 15-20 yaş arası gençler doldurdu. 11.00 ve 15.00 saatleri arasında izinli olan gençler, izin saatinin başladığı ilk dakikalarda sokaklara akın etti. Uzun süredir sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı dışarıya çıkamayan gençlerin arkadaşları ile ilk buluşma anlarındaki sevinç ve mutlulukları ise yüzlerine yansıdı. Birçok gencin giyim ve kozmetik mağazalarının önünde kuyruk oluşturması dikkat çekti.

Yaklaşık 3 aydır sokağa çıkmadığını belirten Yiğit Yetim, “Yaklaşık 3 aydır dışarı çıkmıyordum. Evde zaman geçmiyordu açıkçası. Evdeyken kendimi çoğunlukla yemek yapmaya verdim. Böyle farklı farklı hobiler edindim. Bugün ise öncelikle arkadaşımın doğum gününü kutlayacağım. Sonra da belki dayımla vakit geçiririm” dedi.

Bir diğer genç ise yaklaşık 40 gündür dışarıya çıkmadığını belirterek, “Evde zaman geçmiyordu. Resim, kitap, müzik ve resim çiziyordum. Genellikle yatarak geçiriyordum. Onun dışında üniversite ödevlerimi hazırladım. Bugün ise arkadaşlarımla voleybol oynamaya geldik, biraz zaman geçirerek eğleneceğiz. Dışarıyı özledim ama bir yandan da korkunç geliyor, herkes dışarıda. Neredeyse kimse sosyal mesafeye dikkat etmiyor. İnşallah korona olmadan eve dönerim diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.