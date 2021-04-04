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Sağlık Gençler ne zaman aşı olacak? 20 yaş üstü aşılama ne zamana başlar?
Sağlık

Gençler ne zaman aşı olacak? 20 yaş üstü aşılama ne zamana başlar?

Kim ne zaman aşı olacak? Koronavirüs salgınının sona ermesi için aşılama son derece önemli. Yapılan aşılamalar sayesinde 65 yaş üstünün yoğun bakıma girme oranı düştü. Aktif olarak çalışan yaş grupları kendilerine sıranın ne zaman geleceğini araştırıyor. Peki, kim ne zaman aşı olur? 20 yaş üstüne aşı sırası ne zaman gelir?

Yeniakit Publisher
2021-04-04 18:51:00 -
Gençler ne zaman aşı olacak? 20 yaş üstü aşılama ne zamana başlar?

Koronavirüs aşısı olmak isteyenler sıranın kendilerine ne zaman geleceğini araştırıyor. Özellikle aktif olarak çalışan grubunda yer alanlar kaç yaşa ne zaman sıranın ne zaman geleceğini araştırıyor. Peki, 20 yaş üstü ne zaman aşı olacak?

Gençler ne zaman aşı olacak? 20 yaş üstü aşılama ne zamana başlar?

14 Ocak itibariyle ülkemizde aşılama çalışmaları başladı. Önce sağlık çalışanları ardından da yaş gruplarına göre belirlenen sıralamayla aşı uygulanıyor. Son olarak kronik hastalıkları olanlar, 60 yaş üstü ve 60 yaş üstünün eşleri aşı randevusu alıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından “Gençlerin aktif vakalar içindeki oranı ise artıyor. Gençlerimizi de koruyacağız" paylaşımında bulundu. Bu paylaşımın ardından pek çok kişi ne zaman aşı olabileceğini merak ediyor. Haziran ayı sonuna kadar 40 yaş üstünün aşılamasına gelinmesi bekleniyor. 20 yaş üstü için şimdilik bir tarih verilmiyor. Yerli aşının devreye girmesiyle sürecin hızlanması bekleniyor.

Aşı takvimi

Birinci aşama

A Grubu: Sağlık kurumunda çalışanlar (kamu, özel, üniversite, vakıf vb. tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi stajyer öğrencileri dahil) ile tüm eczane çalışanları (eczacı ve kalfalar dahil)

B Grubu: Yaşlı, engelli, koruma evleri gibi yerlerde kalan ve çalışanlar

C Grubu: 65 yaş ve üstü bireyler

İkinci aşama

A Grubu: Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, kritik görevlerdeki kişiler, zabıta, özel güvenlik, Adalet Bakanlığı, cezaevleri, eğitim sektörü (öğretmenler ve öğretim üyeleri), gıda sektörü (SGK kayıtlarına göre) çalışanları (fırın, yemek fabrikaları, gıda imalathaneleri, ambalajlanmış su üreticileri vb.), taşımacılık (SGK kayıtlarına göre) sektöründe çalışanlar

B Grubu: 50-64 yaşlarındaki bireyler

Üçüncü aşama

A Grubu: Kronik hastalığı bulunanlar

B Grubu: 40-49 yaşındakiler

C Grubu: 30-39 yaş

D Grubu: 18-29 yaş

Dördüncü aşama

Aşılanma sırası geldiği halde zamanında yaptırmayanlar aşılanacak.

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