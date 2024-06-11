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Kobi Gençler kariyer odaklı etkinliklere katıldı
Kobi

Gençler kariyer odaklı etkinliklere katıldı

Yeniakit Publisher
2024-06-11 10:46:00 -
Gençler kariyer odaklı etkinliklere katıldı

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan TOBB Kütahya OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri deneyimli isimler bir araya gelmeye devam ediyor.

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan TOBB Kütahya OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, kariyer odaklı etkinlikler ile buluşmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Martur Fompak International'in Teknik Bakım Sorumlusu Yaşar Ürütük, deneyimlerini ve sektör hakkında değerli bilgilerini aktarmak üzere öğrenciler ile bir araya geldi.

Teknik bakım alanında sektörde uzun yıllar tecrübe kazanan Yaşar Ürütük, öğrencilere mesleki hayatı boyunca edindiği bilgi ve birikimleri paylaştı.

Eğitim gören öğrencilerin branşlarına uygun olarak fabrikalarda mevcut istihdam imkanları hakkında ayrıntılı bilgiler veren ÜRÜTÜK, sanayi sektöründe kariyer yapmayı hedefleyen gençlere yol gösterici tavsiyelerde bulundu.

Seminer boyunca öğrenciler, sektörün ihtiyaçları ve gelecekteki iş imkanları konusunda sorular sorma fırsatı buldular. Yaşar Ürütük, öğrencilerin ilgisini çeken konuları detaylı bir şekilde açıklarken, aynı zamanda modern sanayideki teknolojik gelişmelerin teknik bakım ve üretim süreçlerine olan etkilerini de değerlendirdi.

Gençlerin büyük ilgi ile dinlediği etkinlik, karşılıklı fikir alış verişlerinin ardından sona erdi.
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