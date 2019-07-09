Gençler Hevsel Bahçelerini temizledi

Merkezi Diyarbakır’da bulunan Gençlik ve Değişim Derneği ile Ekoloji Derneği üyeleri, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde bulunan Hevsel Bahçelerine gezi düzenleyerek temizleme çalışması yaptı.

Gençlik ve Değişim Derneği üyeleri, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan Hevsel Bahçelerini gezip temizleyerek farkındalık oluşturdu.Yapılan saha çalışmasında gençler, bölgede temizlik çalışması yaparak örnek olurken, Gençlik ve Değişim Derneği Başkanı Umut Suvari, amaçlarının hem tarihi yerlerde bir keşif yapmak hem de o yerlerde örnek oluşturmak maksadıyla temizlik çalışması yaptıklarını söyledi. Suvari, "Tarihi mekanlara gezi ve piknik yapmaya gelen vatandaşların çevreyi kirletmemesini ve piknikten sonra temizlik yapmaları çağrısında bulunuyoruz" dedi.