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Spor Gençler dünya rekorunu kıran milli yüzücü Merve Tuncel madalyasını aldı
Spor

Gençler dünya rekorunu kıran milli yüzücü Merve Tuncel madalyasını aldı

Kadınlar 1500 metre serbestte 15:45.29'luk derecesiyle kısa kulvar gençler dünya rekorunun yeni sahibi olan ENKA'nın milli yüzücüsüne madalyası takdim edildi - Merve Tuncel: "Yarıştan çıktığımda gençler dünya rekorunu kırdığımı bilmiyordum. Bir Türk genci olarak rekor kırdığım için çok mutluyum" - "İlk önce anne ve babamla görüştüm. Onlar da evde ağlıyorlarmış. İlk defa böyle bir şey başıma geldi"

Yeniakit Publisher
2020-12-23 17:45:41 -
Gençler dünya rekorunu kıran milli yüzücü Merve Tuncel madalyasını aldı

İSTANBUL (AA) - Kadınlar 1500 metre serbestte 15:45.29'luk derecesiyle kısa kulvar gençler dünya rekorunu kıran ENKA'nın milli yüzücüsü Merve Tuncel, madalyasını aldı.

İstanbul'da devam eden Türkiye Arena Kulüpler Arası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası'nda gençler dünya rekorunun yeni sahibi olan Merve Tuncel'e, düzenlenen törenle madalyası verildi.

Elde ettiği dereceyle ayrıca 15-16, 17-18 ve +19 yaş Türkiye rekorlarını da kıran milli yüzücü, madalya töreninin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yarıştan çıktığımda gençler dünya rekorunu kırdığımı bilmiyordum. Antrenörlerimin yanına geldiğimde öğrendim. Bir Türk genci olarak rekor kırdığım için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Önemli bir başarıya imza attığını vurgulayan Merve Tuncel, "Böyle bir başarıya imza attığım için mutluyum. Gurur verici. Emeklerimin karşılığını aldım. Beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Yarışın ardından yaşadıklarıyla ilgili konuşan 15 yaşındaki milli yüzücü, "İlk önce anne ve babamla görüştüm. Onlar da evde ağlıyorlarmış. İlk defa böyle bir şey başıma geldi. Daha sonra sevincimi antrenörlerimle paylaştım. Annem ve babam suyu sevdiğim için beni yüzmeye yönlendirmişti. Yüzmeye 5 yaşında başladım. Daha sonra başarılı oldukça ilerledim. Bu noktaya geleceğimi düşünmüyordum." değerlendirmesinde bulundu.

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