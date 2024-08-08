Gençler dikkat: MİT personel alımı yapıyor! KPSS şartı yok

Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından ilan açıldı. Resmi kariyer sayfası üzerinden açılan ilana göre 6 farklı kadroda personel alımı yapılacak. İlana göre alımlarda KPSS şartı aranmayacak.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), KPSS şartı aramaksızın 6 farklı kadroda personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), resmi kariyer sayfası üzerinden açtığı ilanda hangi kadrolara alım yapılacağı da açıklandı. Üstelik MİT'e yapılan alımlarda adaylardan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanı da istenmeyecek. Açılan kadrolar arasında; istihbarat uzmanı, mühendis, dil uzmanı, teknisyen, İHA sistemleri pilotu ve koruma ve emniyet memuru bulunuyor.

HANGİ NİTELİKLER İSTENİYOR?

MİT'in başvuranlarda aradığı nitelikler ise şu şekilde:

İstihbaratçı (ajan): Üniversitelerin 4 yıllık lisans programlarından mezun olmak, yabancı dil yeterliliğine sahip olmak.

Mühendis: Bilgisayar, elektronik gibi mühendislik bölümlerinden mezun olmak ve yabancı dil bilmek.

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Dil Uzmanı: İlgili dilde yeterli akademik bilgiye sahip olmak ve yüksek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.

Tekniker: Bilgisayar, elektronik gibi alanlarda ön lisans mezunu olmak ve en az 4 yıl iş tecrübesine sahip olmak.

İHA Sistemleri Pilotu: Havacılık, mühendislik gibi alanlarda lisans mezunu olmak ve belirlenen fiziksel özelliklere sahip olmak.