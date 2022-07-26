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Yerel Gençler arasında bıçaklı yol kavgası
Yerel

Gençler arasında bıçaklı yol kavgası

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde iddiaya göre yolu paylaşamayan iki kişi arasında çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-26 01:49:00 -
Gençler arasında bıçaklı yol kavgası

Adapazarı’nın en işlek yerlerinden olan Çark Caddesi’nde iddiaya göre, yolu paylaşamayan H.S. ile Y.U. arasında tartışma yaşandı. Tartışma yerini kavgaya bırakması sonrasında Y.U. yanında bulunan bıçakla H.S.’yi yaraladı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye kaldırılırken saldırgan, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

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