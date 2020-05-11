GENÇKON 13. Fetih Buluşmaları online gerçekleştirildi

İSTANBUL (AA) - Gençlik Eğitim ve Kültür Konfederasyonu (GENÇKON) tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Fetih Buluşmaları, bu yıl online yapıldı.

GENÇKON'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yıl 13'üncüsü kutlanan Fetih Buluşmaları büyük ilgi gördü. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle bu sene sosyal ortamda bir araya gelip kutlanamayan etkinlik, YouTube üzerinden canlı yayın ile vatandaşlara sunuldu.

GENÇKON Genel Başkanı Ahmet Sözbilir'in konuşması ile başlayan program, bireysel performanslar ve gösteriler ile devam etti. Programda, önceki yıllara ait kesitler de gösterildi.

Sözbilir, salgın sebebiyle bireysel ve kurumsal rutinlerinin değiştiğini belirtti.

Bu yıl koronavirüs nedeniyle 12 yıldır aralıksız devam ettirdikleri fetih ruhunu yüz yüze, omuz omuza gerçekleştirme imkanları bulunmadığını ifade eden Sözbilir, şunları kaydetti:

"Ancak bedenen yan yana olamasak da gönüllerimizin bir olduğu bilinciyle 13. Fetih Buluşmalarımızı çevrimiçi olarak gerçekleştirme kararı aldık. Her ne kadar bu meclisin bir araya gelmesine vesile olan fetih, İstanbul'un fethi olsa da 'Fetih' kavramını 567 yıl öncesine sıkıştırmak doğru bir tutum değildir. Peygamber Efendimizin dinimize tebliğe başlaması ile başlayan fetih, o günden bugüne farklı ve çelebi olarak devam etmektedir. Bizler de fethin asıl manasının gönüllerin fethi olduğunu ve gönül fethi gücünün gençlerin elinde olduğu inancını en başından beri biliyor ve koruyoruz."