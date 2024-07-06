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Teknoloji Genç yetenekler Bilişim Vadisi’nde buluştu
Teknoloji

Genç yetenekler Bilişim Vadisi’nde buluştu

Yeniakit Publisher
2024-07-06 13:36:00 -
Genç yetenekler Bilişim Vadisi’nde buluştu

Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezince (ICMPD) düzenlenen ENHANCER Animasyon Hackathonu, 100 girişimci gencin katılımıyla Kocaeli’de başladı.

Avrupa Birliğinin finanse ettiği, ICMPD tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonuyla yürütülen “Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Entegrasyon için Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi (ENHANCER) Projesi” kapsamında Bilişim Vadisi’nde düzenlenen programda, animasyon alanına ilgi duyan gençler bir araya geldi. Başvuru yapan 200 takımdan elemeler sonucu finale kalan 26 takım, bu etapta düzenlenecek panelde sektörün önde gelen isimlerini dinleme fırsatı bulacak. En az 40 saat mentörlük desteği alacak takımlar, 3 farklı kategoride jüri karşısına çıkacak. Katılımcılar, animasyon pozlama prensipleri, teknik zamanlama ve fikir-senaryo alanlarında toplam 15 bin Euro değerinde hediye çeki kazanabilecek.

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