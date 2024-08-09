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Spor Genç yeteneğe imzayı attırdı! Beşiktaş'ın geleceği emin ellerde
Spor

Genç yeteneğe imzayı attırdı! Beşiktaş'ın geleceği emin ellerde

Yeniakit Publisher
2024-08-09 09:59:00 -
Genç yeteneğe imzayı attırdı! Beşiktaş'ın geleceği emin ellerde

Beşiktaş Futbol Akademisi, 2015 doğumlu, geleceğin yıldızları arasında gösterilen Emir Berke Sağlam'ı transfer etti.

Beşiktaş Futbol Akademisi, 2015 doğumlu yetenekli forvet arkası Emir Berke Sağlam’ı kadrosuna kattığını duyurdu. Siyah-beyazlı kulüp, genç oyuncunun Afyon Futbol Okulu’nda aldığı eğitim ve gösterdiği performansla dikkat çektiğini belirtti.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Türk futboluna birçok yıldız kazandıran Beşiktaş Futbol Akademisi, 2015 doğumlu forvet arkası Emir Berke Sağlam’ı kadrosuna kattı. Sağlam, Afyon Futbol Okulumuzda teorik ve pratik futbol eğitimi aldı ve performansı Futbol Akademi İzleme Birimimiz tarafından beğenildi,” denildi.

Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Mehmet Ekşi, Emir Berke Sağlam’ın sahip olduğu potansiyelle gelecekte Türk futboluna ve Beşiktaş’a önemli katkılarda bulunacağına inandığını ifade etti.

Sağlam ise, “Beşiktaş’a gelmemde emeği olan Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlumuz Mehmet Ekşi, Scout departmanı sorumlusu Haluk Çakar ile Futbol Akademi antrenörlerimiz; Nejdet Ergün, Tacettin Doğan ve Haluk Duranoğlu’na teşekkür ederim,” dedi.
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