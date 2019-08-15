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Genç yaşta hayatına son verdi

Bilecik’te girdiği bunalım sonrası intihar eden genç sevenlerini yasa boğdu.

15 Ağustos 2019 Perşembe 12:09
Genç yaşta hayatına son verdi

Bilecik’te girdiği bunalım sonrası intihar eden genç sevenlerini yasa boğdu.


Alınan bilgilere göre; Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde bağlı Kavak Köyü Bağışlar Mahallesinde ikamet eden Ercan Erdoğan (27) evinden silah sesi duyan yakınları şahsı yerde kanlar içinde bulurken, durumu hemen sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler şahsın olay yerinde hayatını kaybettiğini kaydederken, gencin pompalı tüfekle canına kıydığı öğrenildi.


Öte yandan 27 yaşındaki Ercan Erdoğan’ın bunalıma girdiği iddia edilirken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 12:09
  1. doğa

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