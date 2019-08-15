Genç yaşta hayatına son verdi Bilecik’te girdiği bunalım sonrası intihar eden genç sevenlerini yasa boğdu.

Bilecik’te girdiği bunalım sonrası intihar eden genç sevenlerini yasa boğdu.

Alınan bilgilere göre; Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde bağlı Kavak Köyü Bağışlar Mahallesinde ikamet eden Ercan Erdoğan (27) evinden silah sesi duyan yakınları şahsı yerde kanlar içinde bulurken, durumu hemen sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler şahsın olay yerinde hayatını kaybettiğini kaydederken, gencin pompalı tüfekle canına kıydığı öğrenildi.

Öte yandan 27 yaşındaki Ercan Erdoğan’ın bunalıma girdiği iddia edilirken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.