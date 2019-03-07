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Genç ve Kadın Girişimcilerde yeni dönem

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) koordinatörlüğünde faaliyet gösteren TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi ile TOBB Antalya İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi yeni başkan ve başkan yardımcılarını belirledi.

07 Mart 2019 Perşembe 09:43
Genç ve Kadın Girişimcilerde yeni dönem

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) koordinatörlüğünde faaliyet gösteren TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi ile TOBB Antalya İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi yeni başkan ve başkan yardımcılarını belirledi. TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi başkanlığına Ahmet Ekelik, TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi başkanlığına Serap Kocaoğlu seçildi.


ATSO hizmet binasında toplanan TOBB Antalya İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi başkan, yardımcıları belirleyerek görev bölümü yaptı. Başkanlığa Ahmet Ekelik seçilirken, başkan yardımcılıklarına Osman Sert (Antalya), Ertan Demirezen (Antalya), Serdar Uygun (Alanya), Tahir Yılmaz (Manavgat), Mustafa Dalgıç (Kumluca) getirildi.


ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Ayanoğlu ve ATSO Genel Sekreteri Vildan Demer’in doğal üye olduğu Antalya GGK İcra Komitesi şöyle oluştu: Ahmet Ekelik, Osman Sert, Ertan Demirezen, Alper Tenşi, Ali Karayel, Esra Binbaşıoğlu, İbrahim Sargın, Melih Beken (Antalya), Serdar Uygun, Erhan Arıkan, Mehmet Şükrü Çimrin, Baran Demiral (Alanya), Tahir Yılmaz, Buğra Kara (Manavgat), Mustafa Dalgıç (Kumluca)


TOBB Antalya İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanlığına Serap Kocaoğlu seçilirken, başkan yardımcılıklarına Serpil Peker, Mine Bayram Bilgici (Antalya), Burcu Haboğlu Baba (Alanya), Nesibe Yıldız (Manavgat), Huriye Uslu (Kumluca) getirildi.


ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Nilay Akbaş Tarakçı ve ATSO Genel Sekreteri Vildan Demer’in doğal üye olduğu Antalya KGK İcra Komitesi şöyle oluştu:


Serap Kocaoğlu, Serpil Peker, Özlem Eroğlu, Fatma Nuray Atsan, Fulya Sarman, Güldal Siğinç, Mine Bayram Bilgici, Füsun Çevik Karaman (Antalya),Burcu Haboğlu Baba, Anastasia Petrova Çetinkaya, Gamze Tutu, Özlem Öz Kural (Alanya), Nesibe Yıldız, Hacer Aydemir Aşuk (Manavgat), Huriye Uslu (Kumluca).



Davut Çetin kutladı


ATSO Başkanı Davut Çetin, oda bünyesinde görev yapan her iki kurulun da yönetimlerini kutlayarak, “Kadın ve Genç Girişimci kullarımız seçimlerini örnek bir demokratik olgunlukla gerçekleştirdi. Yeni dönemde kurullarımızı büyük bir sorumluluk bekliyor. Yeni icra kurullarının devir aldıkları çıtayı daha yukarıya taşımak için var güçleri ile çalışacaklarına inanıyor, başarılar diliyorum” ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 09:43
  1. doğa

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