Ünlü oyuncu için resmen ne olacağını duyurdular! Transfer çıkışı: Mesaj verdi... Jest gibi jest

Alman basınından DeichStube'a konuşan Baumann, bonservisi Werder Bremen'de bulunan Eren Dinkçi hakkında, "Eren'in sözleşmesini en son uzattığımızda uygun bir madde üzerinde anlaşmıştık." dedi.

Genç oyuncu ile ilgili sözlerine devam eden Baumann, "Eren belli bir pazar kazandı ve bu elbette bizim de dikkatimizden kaçmadı. Onun sözleşmesini uzatmaktan biz de büyük mutluluk duyarız." ifadelerini kullandı.

Yine Alman basınında yer alan haberde; 22 yaşındaki kanat oyuncusu ile Leipzig, Dortmund, Leverkusen, Freiburg ve Galatasaray'ın ilgilendiği iddia edildi.

Werder Bremen'de sözleşmesi 2025'te sona erecek Eren Dinkçi, kiralık olarak forma giydiği Heidenheim'de bu sezon, 27 maçta forma giydi ve 9 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

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