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Aktüel Genç tiyatrocular Kovid-19 tedbirlerine tiyatro oyunuyla dikkati çekti
Aktüel

Genç tiyatrocular Kovid-19 tedbirlerine tiyatro oyunuyla dikkati çekti

Yeniakit Publisher
2020-09-22 18:15:50 -
Genç tiyatrocular Kovid-19 tedbirlerine tiyatro oyunuyla dikkati çekti

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir grup genç tiyatrocu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine dikkati çekmek amacıyla kaldırımda tiyatro gösterisi yaptı.

Kadirli Karatepe Kültür, Sanat ve Tanıtım Derneği tiyatro ekibi, Kadirli Belediyesinin desteğiyle sosyal mesafe kuralına uygun olarak hazırladıkları gösteriyi, Atatürk Caddesi'nde kaldırımda sergiledi. Vatandaşların ilgiyle izlediği oyunda, maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik konularına işaret edildi.

Belediye Başkanı Ömer Tarhan, oyun sonunda gazetecilere yaptığı açıklamada, genç tiyatrocuların hazırladığı gösteriyi başarılı bulduğunu belirterek herkesin kurallara uymasını istedi.

Kadirli Karatepe Kültür, Sanat ve Tanıtım Derneği Başkanı Muzaffer Yüksel Kaya da amaçlarının salgın sürecinde insanlara radyo, gazete ve televizyondan verilen bilgileri tiyatro oyunu ile de aktarmak olduğunu söyledi. Sokak tiyatrosu ile Kovid-19 ile ilgili farkındalık oluşturmak istediklerini dile getiren Kaya, kentin çeşitli yerlerinde gösterilerin devam edeceğini kaydetti.



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