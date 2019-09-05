Genç tiyatrocular Almanya’da festivale katıldı

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Tiyatrosu öğrencileri Almanya’nın Treptow-Köpenick Belediyesi’nin düzenlediği “Sommerfest” ve “Avrupa Demokratik Eylem Haftası” (European Democratic Action Week) adlı etkinliklere katıldı.

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Tiyatrosu öğrencileri, Tepebaşı Belediyesi’nin kardeş şehirlerinden biri olan Almanya’nın Treptow-Köpenick Belediyesi’nce düzenlenen “Sommerfest” ve “Avrupa Demokratik Eylem Haftası” (European Democratic Action Week) adı ile ikinci defa gerçekleştirilen gençlik kampına katıldı.

Tiyatronun beş öğrencisi ile Tepebaşı Belediyesi Tiyatro ve Drama Eğitmeni Selçuk Tuzcuoğlu’nun katıldığı ilk organizasyon olan Sommerfest’te, Tepebaşı Belediyesi’nin projeleri Selçuk Tuzcuoğlu tarafından, gençler ile ilgili projeler ise gençlik tiyatrosu öğrencileri Hilal Çetin ve Meltem Ayaz tarafından katılımcılara anlatıldı. Festivale bölgede yaşayan Türk vatandaşlar ve Treptow halkı da yoğun ilgi gösterdi. Treptow - Köpenick Belediye Başkanı Oliver Igel ise Tepebaşı Belediyesi ve Treptow-Köpenick arasındaki çalışmalardan ve gelecekte yapılması planlanan projelerden söz etti. Festival hem gençlik tiyatrosu öğrencilerinin hem de davetli müzisyenlerin müzik performansları ile son buldu.

İkinci organizasyon olan Avrupa Demokratik Eylem Haftası ise bu yıl “özgürlük” genel teması ile başladı. Gençlik Tiyatrosu öğrencileri yaklaşık dört aydır hazırlık yaptıkları etkinlikte tiyatro, müzik, hareket ve grafiti atölyelerine katıldı. Alanında uzman eğitmenlerin gerçekleştirdiği bu atölyeler aracılığı ile bir hafta boyunca özgürlük temasını irdelenirken; fikirler ve kültürler de paylaşılmış oldu. Hikaye anlatıcılığı akşamında ise gençlik tiyatrosu öğrencileri “Yürüyen Köşk” adı ile bilinen Yalova Atatürk Köşkü’nün hikayesini ve Eskişehir Ticaret Odası müzesinde bulunan Bacalı Kilim’in hikayesini arkadaşları ile paylaştı. Organizasyonun son gününde ise her grup çalıştığı konu ve disipline göre performanslarını sergiledi. Ayrıca öğrenciler açısından yarar sağlaması olası bir diğer etkinlik ise Berlin Montessori Okulunda gerçekleştirilen çalışmalar oldu. Öğrenciler burada üzerinde çalıştıkları atölyeleri gerçekleştirirken Montessori eğitim modelini de tanıma şansı elde etti. Öğrenciler gezi için ayrılan bir günlük bir süre içerisinde Berlin’in tarihi ve turistik yerlerini gezerken Almanya ziyaretlerinden duydukları memnuniyeti de ifade etti.

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Tiyatrosu öğrencilerinden Eda Yörük, “Benim için çok eğlenceli ve oldukça yararlı bir haftaydı. Yeni insanlar tanımak ve yeni yerler keşfetmek oldukça güzel bir deneyimdi. Bunu şansı bizlere tanıyan herkese çok teşekkürler” dedi

Ece Olguncan da “Hayatım boyunca unutamayacağım deneyimleri yaşadığım çok güzel bir hafta geçirdim. Farklı kültürleri tanımam ve yeni arkadaşlar edinebilmem adına çok güzel bir fırsattı. Bize bu fırsatı sunan, eğlenceli ve güzel bir hafta geçirmemizi sağlayan herkese çok teşekkürler” diye konuştu.

Edanur Eyi isimli öğrenci ise “Birçok kültürü, duyguyu aynı anda yaşarken öğrenmek, farklı insanlar tanımak üstelik gezmek ve eğlenmek insanın nadir başına gelir.Bu tecrübeyi yaşamamıza vesile olan başta Ahmet Ataç olmak üzere herkese sonsuz teşekkürler” ifadelerini kullandı.

Bir diğer öğrenci Meltem Ayaz da “Almanya benim için sadece bir hayalken bir anda kendimi bu serüvenin içinde buldum. Orada bulunduğumuz her saniyede kendime yeni deneyimler ve tecrübeler kattım. Bu imkanı bizlere tanıyan herkese teşekkür ediyorum, daha nice gençlerin bu güzel imkanları elde etmesi dileğiyle” şeklinde konuştu.