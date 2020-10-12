  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Genç tenisçilerden İstanbul'da 3 şampiyonluk, 1 ikincilik
Spor

Genç tenisçilerden İstanbul'da 3 şampiyonluk, 1 ikincilik

Yeniakit Publisher
2020-10-12 10:31:49 -
Genç tenisçilerden İstanbul'da 3 şampiyonluk, 1 ikincilik

ANKARA (AA) - İstanbul'da düzenlenen ITF Gençler Turnuvası'nda Türk tenisçiler, 3 şampiyonluk ve 1 ikincilik elde etti.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'daki turnuvada Türk sporcular performanslarıyla öne çıktı.

16 yaşındaki Özlem Uslu, set kaybı yaşamadan geldiği tek kızlar finalinde, elemelerden gelen 2007 doğumlu Rus Vlada Mincheva'yı 6-3'lük setlerle yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Tek erkekler finalinde Baran Söyler, 4 numaralı seri başı ABD'li Aman Sharma'yı 7-5 ve 6-3'lük setlerle mağlup ederek ilk ITF gençler şampiyonluğunu elde etti.

Çift kızlar finali Türk tenisçilerin mücadelesine sahne oldu. Eda Arlı-Melisa Şenli ikilisi, Leyla Elmas-Elif Sanem Karadağ çiftini 6-2 ve 6-4'lük setlerle yenerek şampiyonluk sevinci yaşadı.


- Ayşegül Mert, Romanya'da ikinci


Öte yandan, Romanya'da düzenlenen Grade 4 ITF Gençler Turnuvası Mxhost Tenis Kupası'nda Ayşegül Mert, çiftlerde ikinci oldu.

Ayşegül ile Polonyalı partneri Rozalia Gruszczynska, set kaybı yaşamadan geldikleri finalde ev sahibi ülkeden Rianna Ioana Coreisa-Lavinia Tanasie ikilisine 7-6, 6-2'lik setlerle yenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Trump Beyaz Saray'da miting yaptı
Dünya

Trump Beyaz Saray'da miting yaptı

Koronavirüse yakalanan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ilk kez kamuya açık bir etkinliğe katılarak, 3 Kasım seçimleri için..
Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut hayatını kaybetti
Siyaset

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut hayatını kaybetti

Bir süredir hastanede tedavi gören Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, yaşamını yitirdi.
Vandal Rumlar Maraş'ı bastı!
Gündem

Vandal Rumlar Maraş'ı bastı!

KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimleri gerçekleşirken akşam saatlerinde sınırda toplanan bir grup Rum, KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ın kapalı Mara..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay