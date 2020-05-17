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Genç sporculardan en özel 19 Mayıs mesajları

Hasketbol Gençlik ve Spor Kulübü başkan, antrenör ve sporcuları 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 101.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 10:13:02 -
Genç sporculardan en özel 19 Mayıs mesajları

Hasketbol Gençlik ve Spor Kulübü başkan, antrenör ve sporcuları 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 101. yılı vesilesiyle Atatürk’ün spor ve sporcular hakkında söylemiş olduğu sözleri evde yaptıkları antrenmanlar sonrası söyleyerek bir video mesaj yayınladılar.


Hasketbol Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları çektikleri videoda önce antrenman yaptı ardından Atatürk’ün spor ile ilgili veciz sözlerini söyleyerek video çekti. Kulüp Başkanı Hasan Aksoyak yaptığı değerlendirmede; "19 Mayıs, ulusumuzun en karanlık döneminde yolunu aydınlatan tarihin adıdır. Daha dört gün önce İzmir işgal edilmişken ’geldikleri gibi giderler’ diyenlerin, ’milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır’ inancında olanların birleştiği gündür. Bugün sporcularımız ve gençlerimiz yaşadığımız salgın sürecinden dolayı bayramlarını sokaklarda, alanlarda kutlayamayacak Ama biliyoruz ki, gençlerimiz, 101 yıl önce Samsundan Havza’ya giderken ’dağ başını duman almış, gümüş dere durmaz akar, güneş ufuktan şimdi doğar, yürüyelim arkadaşlar’ diye haykıran Atasına hala en gür sesleriyle eşlik etmektedir. 19 Mayıs sevgisi ve coşkusu bu ulusun ve ulusun yarını olan gençlerimizin kalbinden hiç silinmeyecek, yıllar geçtikçe daha da büyüyecektir. Tüm milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramlarını kutluyor bu vesileyle aynı gün idrak edeceğimiz Kadir Gecemizin de mübarek ve hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

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