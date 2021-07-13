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Gündem Genç seçmenin tercihi bomba! Sonuçlar açıklandı
Gündem

Genç seçmenin tercihi bomba! Sonuçlar açıklandı

MetroPOLL Araştırma'nın açıkladığı son anketin verilerine göre; genç seçmenin tercihinde ilk sırada AK Parti yer aldı.

Yeniakit Publisher
2021-07-13 16:57:00 -
Genç seçmenin tercihi bomba! Sonuçlar açıklandı

MetroPOLL Araştırma, katılımcılara "Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz" sorusunu yönelttiği anketlerinin son 6 aydaki ortalamasını paylaştı.

AK Parti'nin yüzde 29,97, CHP'nin yüzde 18,9, MHP'nin yüzde 7, HDP'nin yüzde 8,7, İyi Parti'nin yüzde 10,3 oranında oy aldığı görüldü.

Kararsızım, cevap vermeyen ve protesto oy verenlerin oranı ise toplamda yüzde 20,3 oldu.

Genç seçmenin ilk tercihi AK Parti

18-24 yaş arası seçmenin ilk tercihinin AK Parti olduğu görüldü.

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