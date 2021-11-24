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Gündem Genç öğretmenden acı haber
Gündem

Genç öğretmenden acı haber

Manisa'da 24 yaşındaki sınıf öğretmeni Bahar Zeybek, okuldan evine dönerken geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-24 19:13:00 -
Genç öğretmenden acı haber

Manisa'nın Akhisar ilçesindeki trafik kazasında öğretmen Bahar Zeybek yaşamını yitirdi, 4 yakını yaralandı.

Musa Zeybek'in kullandığı 45 HA 9096 plakalı pikap, Gördes-Akhisar yolunun Dağdere Mahallesi yakınlarında önce elektrik direğine çarptı daha sonra karşı yönden gelen M.Y. idaresindeki 45 V 4939 plakalı beton mikseriyle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Dağdere İlkokulunda görevli 24 yaşındaki sınıf öğretmeni Bahar Zeybek'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralılar pikap sürücüsü ile araçtaki Muhammet (19), Özge Fatma (4) ve Osman Zeybek (14) hastaneye kaldırıldı.

Öğretmen Zeybek'in, ders bitiminin ardından yakınlarıyla Gördes ilçesine bağlı Fundacık Mahallesi'ndeki evine döndüğü öğrenildi.

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