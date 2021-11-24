Genç nesil bunu bilmiyor! Gündüz edebiyat dersinde öğleden sonra pazarda

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumuyla ekranlara gelen Manşetlerin Dili'nde, Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu gündemi yorumladı.

Programda, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle Türkiye'deki öğretmenler de masaya yatırıldı.

Öğretmenlerin atanamaması üzerinden AK Parti hükümetini hedef gösterenlere cevap veren Murat Alan, geçmişte öğretmenlerin yaşadığı sorunların büyük bölümünün çözüldüğünü söyleyerek, kendi öğretmenlerinin pazarla limon, tencere satmak zorunda kaldığını belirtti.

Murat Alan şunları söyledi:

AK Parti iktidarı öncesinde kadar limon satıyordu öğretmenler. Solcuların ağzıyla konuşacağım; insanca yaşayamıyordu öğretmenler. Benim imam hatipteki öğretmenim, organize sanayilerden gidip tencere tava topluyordu, hani şu yanı çatlamış, kapağı yamulmuş defolu ürünler var ya, onları topluyordu, çarşamba pazarında onları satıyordu. Biz de gidip alıyorduk. Gündüz edebiyat dersinde, öğleden sonra, akşam dersi bittiğinde çarşamba pazarında. Cumartesi-pazar tatil diye full time başka pazarlarda. Pazarcılık yapıyordu benim öğretmenim. Bunu küçümsemek için söylemiyorum. Helal olsun. Çünkü ben çaycı Ahmet'in oğluyum. Onu küçümseyecek bir durumum yok.

Demek istediğim şey şu, AK Parti'den önce öğretmen maaşı öğretmen maaşı değildi. Öğretmen maaşının asgari ücretten bir farkı yoktu. Ama AK Parti iktidarından sonra dönüp bakıyorsunuz, Allah'a şükür birçok öğretmenimizin evi de var arabası da var.

Genç nesil bunu bilmiyor işte. Diyor ki, öğretmenler atanamıyor. Evet, öğretmenler atanamıyor. Birçok ilgisiz bölüm açılmış Türkiye'de. Mesela matematik öğretmeni atanamıyor mu? Edebiyat öğretmeni atanamıyor mu? Ama mesela bakıyorsunuz, beden eğitimi öğretmeni atanamıyor. Zamanında planlama hatası yapılmış. Bunun bedelini de bugün atanamayan kardeşlerimiz ödüyor. AK Parti'ye düşen de o kardeşlerimizi bir vesileyle kamunun bir yerine yerleştirmek. Görevi bu. Ama şunu da unutmamak lazım, tencere, limon satıyordu benim öğretmenlerim.