Genç milli güreşçi Abdullah Toprak'tan altın madalya



İSTANBUL (AA) - Milli güreşçi Abdullah Toprak, Gençler Avrupa Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İspanya'nın Pontevedra kentinde devam eden Gençler Avrupa Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda 63 kiloda mücadele eden milli sporcu Abdullah Toprak, şampiyon oldu. Abdullah, finalde karşılaştığı Avrupa şampiyonu rakibi Gürcü Leri Abuladze'yi iyi bir müsabaka çıkarıp 8-2 yenerek altın madalya kazandı.



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