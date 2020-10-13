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Spor Genç Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
Spor

Genç Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın 17-22 Ekim'de İstanbul'da yapacağı hazırlık kampının aday kadrosu belli oldu.

Yeniakit Publisher
2020-10-13 15:55:00 -
Genç Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ay yıldızlı takım teknik direktörü Şenol Ustaömer takımın aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Kaleciler: Kerem Vergilier (Ankaraspor), Arda Özçimen (Göztepe), Murat Akşit (Yeni Malatyaspor)

Savunma: Rahmi Salih Kaya, Anıl Doyuran (Altınordu), Ertuğrul Kurtuluş, Okan Ağrap (Bursaspor), Gürkan Başkan (Fenerbahçe), Bozan Uymaz, Metehan Baltacı (Galatasaray), Nurettin Korkmaz (Hes Kablo Kayserispor), Taha Cevahir (Trabzonspor)

Orta saha: Tayfun Tatlı, Polat Abay (Altınordu), Buluthan Bulut (Alanya Kestelspor), Vefa Temel, Berat Altındiş (Bursaspor), Eyüp Akcan (Fenerbahçe), Atalay Yıldırım (Galatasaray), Emre Demir (Hes Kablo Kayserispor), Salih Kavrazlı, Hakan Yeşil (Trabzonspor)

Forvet: Gülhan Üreyen (Fenerbahçe), Erencan Asistan (Galatasaray)

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