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Spor Genç Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
Spor

Genç Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-13 14:53:22 -
Genç Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

İSTANBUL (AA) - 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın 17-22 Ekim'de İstanbul'da yapacağı hazırlık kampının aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Şenol Ustaömer yönetimindeki ay-yıldızlı takımın aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Kaleciler: Kerem Vergilier (Ankaraspor), Arda Özçimen (Göztepe), Murat Akşit (Yeni Malatyaspor)

Defans: Rahmi Salih Kaya, Anıl Doyuran (Altınordu), Ertuğrul Kurtuluş, Okan Ağrap (Bursaspor), Gürkan Başkan (Fenerbahçe), Bozan Uymaz, Metehan Baltacı (Galatasaray), Nurettin Korkmaz (Hes Kablo Kayserispor), Taha Cevahir (Trabzonspor)

Orta saha: Tayfun Tatlı, Polat Abay (Altınordu), Buluthan Bulut (Alanya Kestelspor), Vefa Temel, Berat Altındiş (Bursaspor), Eyüp Akcan (Fenerbahçe), Atalay Yıldırım (Galatasaray), Emre Demir (Hes Kablo Kayserispor), Salih Kavrazlı, Hakan Yeşil (Trabzonspor)

Forvet: Gülhan Üreyen (Fenerbahçe), Erencan Yardımcı (Galatasaray)

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