Genç, korona virüsle mücadeleyi anlattı;

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yeni korona virüs salgını (kovit-19) nedeniyle belediyenin yaptığı çalışma ve faaliyetleri anlattı.

“Vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştırdık”

Vatandaşların yasaklardan etkilenmemesi için bütün tedbirleri aldıklarını belirten Başkan Genç, “Devletimiz bu süreci çok iyi yönetti ve yönetiyor. Bakanlıklarımız, özellikle de İçişleri ve Sağlık Bakanlığımız tarafından yayınlanan genelgelere göre çalışmalarımızı yürüttük. Virüs salgını nedeniyle 65 yaş ve üstü vatandaşlarımıza uygulanan sokağa çıkma yasağıyla hafta sonunda genel olarak uygulanan sokağa çıkma yasağından vatandaşlarımızın en az etkilenmesi için gayret ettik. Uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmak, yaşam konforlarını temin etmek için pek çok çalışma yürüttük" ifadeleri kullandı.

"İhtiyaçlar temin edildi"

Genç, Ortahisar Vefa Grubu’nun çalışmalarıyla ilgili şunları kaydetti: “Valiliğimizin öncülüğünde Ortahisar Kaymakamlığımız ile birlikte oluşturduğumuz Ortahisar Vefa Sosyal Destek Grubu bu dönemde çok yararlı işler yaptı. Yaklaşık 80 kişiden oluşan destek grubumuz vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacının karşılanması için azami gayret gösterdi. Özellikle yaşamlarına evde devam etmek zorunda kalan yaşlılarımızın alış veriş ihtiyaçları, ilaç, gıda, maaş çekimi ve diğer taleplerini geciktirmeden yerine getirdik. Kırsal bölgelerde havyan besleyen bazı vatandaşlarımızın çayır, saman gibi ihtiyaçları vardı. Bunları temin ettik. Ambulansların yoğunluğu nedeniyle çağrılara icabet edemediği durumlarda hasta olan ama ilk yardım müdahalesi gerektirmeyen vatandaşlarımızın hastanelere naklini sağladık. Yine evlere ücretsiz olarak ekmek dağıtımı gerçekleştirdik. Diğer yandan yaklaşan Ramazan ayı dolayısıyla her yıl düzenli olarak dağıttığımız Ramazan kumanyalarının dağıtımına da başladık” dedi.

“Temizlikten taviz vermiyoruz”

Salgınla mücadelede temizlik çalışmalarının çok önemli olduğuna dikkat çeken Genç, “Tabi üzerinde durduğumuz bir diğer önemli husus da sokak ve caddelerin temizliği idi. Temizlik İşleri Müdürlüğümüz gerçekten de çok özverili çalıştı. Virüs bulaşma ihtimaline karşı ortak kullanım alanı olan meydan, park, sokak ve caddeler düzenli aralıklarla yıkandı. Temizlik çalışmalarıyla dezenfektasyon çalışmalarını eş zamanlı olarak yürüttük. Yıkama ve temizlik faaliyetinden asla taviz vermiyoruz. Zira biliyorsunuz doktorlarımızın söylediği üzere bu işin püf noktası temizlik. İlçemizde bulunan bütün çöp konteynırlarını deterjanlı suyla hem yıkadık hem de dezenfekte ettik. Kamu kurum ve kuruluşlarını dezenfekte ettik. Virüs salgını nedeniyle kullanılan maske ve eldivenlerin ayrı bir yerde toplanması için belediyemizin bütün birimlerine atık kutuları yerleştirdik" diye konuştu.

Bilinçlendirme faaliyetleri

Genç, sağlık çalışanlarının virüsle ilgili bilgilendirici ve uyarıcı faaliyetlerinin çok etkili olduğuna dikkat çekerek, "Konuyla ilgili bilinçlendirme faaliyetleri de bu süreçte çok önemli. Gerek sağlık bakanlığımız tarafından açıklanan koruna virüsten korunma tedbirleri ile doktorlarımız tarafından sıklıkla ifade edilen hususlarla ilgili halkımızı basın ve sosyal medya organlarından bilgilendiriyoruz. Konuyla ilgili bilgilendirici görsel mesajlar ve afişler paylaşıyoruz. Bu bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları neticesindedir ki, virüs ülkemizde çok fazla yayılmadı" sözlerine yer verdi.

“Denetimler artırıldı”

Genç, zabıta ekiplerinin denetimlerini titizlikle sürdürdüğünü ifade ederek, “Bu işin bir ayağı da denetimle ilgili. Zabıta ekiplerimiz bu süreçte market, manav ve bakkallarda denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bu gibi yerlere İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında çalışma usulleriyle ilgili bilgilendirici afişler astık. Gerek fiyat suiistimalleri, gerekse ürünlerin satışlarıyla ilgili açıklanan kurallara uyulup uyulmadığı titizlikle takip ediliyor. Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere gerekli uyarılar yapılıyor. Biliyorsunuz, ilçemizde çok sayıda pazar var. Bu pazarlarda kurallara uyulup uyulmadığını denetliyoruz. Esnaf ve vatandaşlarımıza gerekli uyarıları yapıyoruz" diye konuştu.

“Sokak hayvanları unutulmadı”

Sokak hayvanlarının unutulmadığını kaydeden Genç, “Bu işin bir diğer yönü de vatandaşlarımız sokağa çıkmadığı için sokak hayvanları da bundan etkilendi. Özellikle esnaf ve vatandaşlarımız tarafından beslenen sokak hayvanları yiyecek bulmakta zorlandı. Vatandaşlarımız tarafından sahiplenilen bu hayvanlar için de mama ve yem bırakıyoruz. Zaten belediyemiz kurulduğu günden beri sokak hayvanları için başta barınak ve beslenme olmak üzere pek çok çalışma yaptı. Haftanın belirli günlerinde daha önce belediyemiz tarafından farklı alanlara monte edilen suluk ve yemliklere haftanın belirli günlerinde yem ve su bırakıyorduk. Salgın sürecinde yem ve su miktarını daha da artırdık. Hiçbir sokak hayvanı aç kalmıyor" dedi.