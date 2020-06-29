  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Genç Kızlar ve Erkekler Dünya Buz Hokeyi Şampiyonaları, 2021'de Türkiye'de düzenlenecek

Yeniakit Publisher
2020-06-29 10:24:01 -
Genç Kızlar ve Erkekler Dünya Buz Hokeyi Şampiyonaları, 2021'de Türkiye'de düzenlenecek

ANKARA (AA) - Türkiye, buz hokeyinde gelecek yıl gençler kategorisinde uluslararası iki organizasyona ev sahipliği yapacak.

18 Yaş Altı Kızlar Dünya 2. Klasman Müsabakaları'nın 26-31 Ocak 2021 tarihlerinde Kocaeli'de, 18 Yaş Altı Erkekler Dünya 3. Klasman A Grubu Müsabakaları'nın ise 29 Mart-4 Nisan 2021 tarihlerinde İstanbul'da yapılacağı açıklandı.

Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu tarafından belirlenen 2020-2021 sezonu faaliyet takvimine göre, ev sahibi başvurusunda bulunulan iki kategorideki organizasyonların Türkiye'de yapılmasına karar verildi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Ducato
Satılık 2013 model Fiat Ducato

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı