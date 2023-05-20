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Gündem Genç kızın verdiği İmam Şafi örneği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest etti
Gündem

Genç kızın verdiği İmam Şafi örneği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest etti

Yeniakit Publisher
2023-05-20 22:56:00 -

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rami Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya geldi. 18 yaşındaki bir genç kızın verdiği İmam Şafi örneği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Rami Kütüphanesi'nde gençlik buluşmasında açıklamalarda bulundu. Gençlerle bir araya gelen Erdoğan, kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Programda bir genç kızın söyledikleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest etti.

"Dedem ilk defa sizin için oy kullandı"

70 yaşındaki CHP'li dedesini AK Parti'ye oy vermeye ikna ettiğini anlatan genç kız, "Benim dedem 70 yaşında. Yıllardır fanatik CHP'li. Rozetiyle gezer. Ben sizin tarafınızdayım çok şükür. Dedeme gittiğimde her fırsatta ikna etmeye çalıştım ve ettim. Dedem ilk defa sizin için oy kullandı. Biz sülale olarak sizi çok seviyoruz. Bir dedem vardı pürüz olarak. Onu da aldık aramıza." dedi.

"Reis'imizin değerini bilelim"

İmam Şafi'nin sözüyle bir örnek veren genç kız, "İmam Şafi'nin bir sözü var. 'Hakla batılı nasıl ayırırız diye sorduklarında batılın oklarına bakın o size hakkı gösterecektir' demiş. Ben de 18 yaşında bir genç olarak bu sözden çok etkilendim. Çok da doğru buluyorum. Baktığımızda terör örgütleri, FETÖ, Avrupa'daki islamafobik ülkeler hepsi ne diyor 'Tayyip Erdoğan'ı indirmemiz gerekiyor' diyor. Eğer bir terör örgütü bunu diyorsa demek ki hak olan karşımızda batılın oklarının ucunda. Gençlerimizin gözünü açmasını ve İmam Şafi'nin bu sözünü örnek alarak Reis'imizin değerini bilelim. Sizi Abdülhamit'in yalnızlığına bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

"Rabbime hamdolsun"

Erdoğan bu sözlere, "Rabbim bana sizler gibi uyanık, şuurlu yol arkadaşları nasip ettiği için hamdolsun" diyerek yanıt verdi.

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