Genç kızın iç çamaşırında 275 gram eroin ele geçirildi Muğla'nın Fethiye ilçesinde ihbar üzerine durdurulan araçta bulunan üniversite öğrencisi genç kızın iç çamaşırında, uyuşturucu madde ele geçirildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, iç çamaşırında 275 gram eroin ele geçirilen üniversite öğrencisi genç kız ile 2 kişi gözaltına alındı.



Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Antalya'dan ilçeye uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen polis, dün saat 04.00 sıralarında ilçe girişinde önlem aldı. Şüphelilerin içinde bulunduğu otomobili durduran polis, S.A., E.K. ve S.E.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerden üniversite öğrencisi olduğu belirlenen S.E.'nin iç çamaşırında 5'er gramlık poşetler içinde toplam 275 gram eroin ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.A. ve E.K., tutuklanırken, S.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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