  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Genç kızın feci sonu! Yakınları kahroldu
Gündem

Genç kızın feci sonu! Yakınları kahroldu

Adana'da psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen 23 yaşındaki Ezgi G., 11'inci kattaki evlerinin penceresinden atlayarak intihar etti.

Yeniakit Publisher
2020-11-19 10:13:00 -
Genç kızın feci sonu! Yakınları kahroldu

Olay, saat 04.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi Ali Sepici Bulvarı'ndaki apartmanda meydana geldi.

Ailesiyle birlikte kalan İzgi G. oturdukları 11 katlı apartmanın en üst katındaki dairesinin penceresinden atladı.

Yakınları sinir krizi geçirdi

Sesi duyup, dışarı çıkan yakınları, genç kızı yerde hareketsiz yatar halde görünce, durumu 112 Acil Sağlık ve polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Ezgi G.'nin öldüğü belirlendi. Genç kızın annesi, kız kardeşi, dedesi ve diğer yakınları, cesedin başında üzüntüden sinir krizi geçirdi.

Psikolojik tedavi gördüğü belirtilen genç kızın cesedi, polis ve savcının yaptığı incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bölgede dengeler mühim ölçüde değişebilir! Flaş iddia: Hareket halindeki gemiyi vurdular
Dünya

Bölgede dengeler mühim ölçüde değişebilir! Flaş iddia: Hareket halindeki gemiyi vurdular

Çin ordusunun, bu yılın başında Güney Çin Denizi'nde gerçekleştirdiği balistik füze denemelerinde bir kısmının hareket halindeki bir hedef g..
Dünyada bomba etkisi yapan analiz! Türkiye bunu kanıtladı
Dünya

Dünyada bomba etkisi yapan analiz! Türkiye bunu kanıtladı

ABD'li düşünce kuruluşu Atlantic Council'de Türkiye'nin askeri gücünü konu alan bir analizde çarpıcı ayrıntılara yer verildi.
Tünel kazarak sızmak istediler! Havaya uçtular
Gündem

Tünel kazarak sızmak istediler! Havaya uçtular

Barış Pınarı bölgesinde tünel kazarak bölgeye sızma girişiminde bulunan teröristler İHA tarafından tespit edilerek etkisiz hale getirildi...
Satılık 2010 model Citröen Nemo
Satılık 2010 model Citröen Nemo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay